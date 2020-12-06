Здание администрации одного из районов Карелии разваливается (ФОТОФАКТ)

Жителей Кондопоги предупреждают об опасности нахождения рядом со зданием мэрии.

В паблике "О чём говорит Кондопога" опубликовали фото здания администрации Кондопожского муниципального района. Дом №1 на площади Ленина с недавних пор стал небезопасен, фасад здания разваливается на глазах.

"От здания мэрии отваливаются камни, будьте осторожны!" - пишут в паблике.

Подписчики сразу же отреагировали на данное сообщение: "Конечно, за наши деньги пусть хоть каждый год делают", "Недавно был ремонт!!!! Видимо будет снова....", "Это знак сверху, скоро наверное падёт власть чинуш местных?", "Да пусть она вообще развалится вместе с чинушами".

Ранее сообщалось, что на здании Музыкального театра в Петрозаводске обваливается плитка.