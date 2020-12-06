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Здание администрации одного из районов Карелии разваливается (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
07:15, 07 Декабря 2020
фото: "О чём говорит Кондопога"/vk.com/kondopoga_govorit
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Жителей Кондопоги предупреждают об опасности нахождения рядом со зданием мэрии.

В паблике "О чём говорит Кондопога" опубликовали фото здания администрации Кондопожского муниципального района. Дом №1 на площади Ленина с недавних пор стал небезопасен, фасад здания разваливается на глазах.

"От здания мэрии отваливаются камни, будьте осторожны!" - пишут в паблике.

Подписчики сразу же отреагировали на данное сообщение: "Конечно, за наши деньги пусть хоть каждый год делают", "Недавно был ремонт!!!! Видимо будет снова....", "Это знак сверху, скоро наверное падёт власть чинуш местных?", "Да пусть она вообще развалится вместе с чинушами".

Ранее сообщалось, что на здании Музыкального театра в Петрозаводске обваливается плитка.

 

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