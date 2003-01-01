Здание бывшего столярного цеха горело в поселке Чупа

В поселке Чупа Лоухского района ликвидирован пожар в бесхозном строении.
Сообщение о возгорании около дома № 1 на улице Приморской, поступило вчера, 25 января, в 18:30.
Как рассказали в Госкомитет по безопасности, к месту вызова выехали две пожарные машины: одна из местной части (7 человек) и вторая из поселка городского типа Лоухи (4 человека). Возгорание произошло в заброшенном здании бывшего столярного цеха.
Пожарным удалось локализовать огонь в 18:47 на площади 40 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 20:40. В результате пожара повреждено чердачное помещение, а также стены и крыша здания изнутри. Обошлось без пострадавших.
