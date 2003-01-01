РЕКЛАМА
Тренер из Карелии будет готовить к Олимпиаде в Милане сборную Молдавии

07:20

Жителю Петрозаводска придется вернуть полученные в аренду земельные участки в Кондопожском районе

07:00

Здание ликвидированной «Школы искусств и ремёсел» в городе Сортавала вернули в муниципальную собственность

06:40

В Госдуме предлагают ограничить использование пальмового масла

00:10

В Петрозаводске открылась фотовыставка монет эпохи Пушкина

22:00

В скандально известном психоневрологическом интернате Карелии назначили нового директора

21:30

Названы предварительные сроки проведения ЕГЭ в 2026 году

21:00

Опоры моста в одном из поселков Карелии стянули проволокой

20:30

Предприятие «Городской транспорт» объявило конкурс на поставку 10 новых автобусов

20:00

Фиджитал-спорт станет частью школьных уроков физкультуры

19:30

Клиентам Билайн в Карелии теперь доступен «Виртуальный номер»

18:50

Только трое из 37 стобалльников остались в Карелии

18:40

Последний в этом году рейс кометы в Сенную Губу состоится 19 октября

18:15

Девочку-подростка, избившую мужчину в Петрозаводске, освободили из-под стражи

17:50

На улице Гоголя в Петрозаводске начали расселять аварийные дома по программе КРТ

17:30

Заморозки до -2°С ожидаются в Карелии 17 октября

17:00

По факту жестокого убийства котёнка в Петрозаводске возбуждено уголовное дело

16:50

«Как хорошо все-таки жить»: пожарный из карельской Пяльмы спас человека из горящего дома

16:30

В аэропорту «Петрозаводск» вырастет стоимость парковки

16:00

Новый мировой судья назначен в Петрозаводске

15:30

На девять девчонок по статистике десять ребят: «Ростелеком» представил портрет карельского пользователя домашнего интернета

15:20

О пользе отдыха и вреде его отсутствия рассказали петрозаводские врачи

15:10

«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами

15:08

Нет колейности и выбоин: дорожники привели в порядок Советский мост

15:00

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства Артур Парфенчиков вручил награды сотрудникам компании «ВАД»

14:50

В Петрозаводске разыскивают 14-летнюю девочку

14:40

В Петрозаводске участились случаи мошенничества с курьерами

14:30

Для жителей Карелии расширили возможности «голоса» с помощью ИИ-сервисов

14:25

В центре Петрозаводска изменится движение на Стародревлянском проезде

14:20

Реестр пострадавших дольщиков ИЖС сформируют в России

14:10

В Кемском районе мошенники похитили у жителя более 200 тысяч рублей

14:05

Прокуратура обжаловала «мягкий» приговор бизнесмену Белуге и требует для него 12 лет колонии

13:55

Депутаты поддержали снижение ставки по транспортному налогу для мощных катеров и лодок

13:45

В Петрозаводске открываются новые мобильные пункты вакцинации против гриппа

13:30

Парламент Карелии одобрил назначение Антона Фокина на пост главы Минэка республики

13:00

В Карелии за сутки горели три автомобиля

13:00

В Карелии ввели штрафы за публикацию данных о беспилотниках и военных объектах

12:40

В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек «Теплые коты»

12:25

Предприятие «Карбон-шунгит» исключено из программы приватизации

12:08

Жительница Петрозаводска украла косметику на сумму 43 тысячи рублей

12:00

Две новые книги о древнем посёлке Куркиёки представят в Национальном музее Карелии

11:45

В России запретили автоматически списывать деньги за продление подписки

11:30

Артур Парфенчиков опубликовал видео, как Владимир Путин открыл участок трассы в Карелии

11:15

На озере Пяозеро в Карелии нашли тело утонувшего мужчины

10:35

«Добрый, светлый человек»: в ходе СВО погиб житель Костомукши Владимир Баша

10:20

В России могут расширить список опасных пород собак

10:00

Общественная палата выступила против законопроектов о запрете кормления бездомных животных

09:45

Почтовое отделение в поселке Пяозерский на севере Карелии отремонтируют

09:25

Жителя Пудожа будут судить за повторное вождение в пьяном виде

09:10

Нефтебазу в Петрозаводске оштрафовали за незаконную заправку теплоходов

08:40

Подростки из Петрозаводска избили двух человек и ограбили магазин

08:20

Секреты борьбы с осенней хандрой раскрыли в психиатрической больнице Карелии

08:00

На трассе из Карелии в Петербург перекроют автомобильное движение

07:40

В Костомукше мужчина ножом зарезал своего знакомого

07:20

В Петрозаводске «легковушка» устроила лобовое столкновение, выезжая со двора

07:00

Игорь Зубарев: «Карелия обновила важнейшую трассу благодаря помощи федерального центра»

06:40

Скелет древнейшего на Земле динозавра обнаружили в Южной Америке

00:10
Здание ликвидированной «Школы искусств и ремёсел» в городе Сортавала вернули в муниципальную собственность
Сегодня 06:40 Культура
Здание, где ранее располагалась Художественная школа, вернули городу Сортавала.

фото: © Сергей Крупин / VK

В нем планируют разместить Центр творчества детей и юношества, сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин. Последние годы в этом здании располагалась «Школа искусств и ремёсел», которой руководила Мария Гоголева. Но в феврале власти республики объявили о закрытии школы и планах перевести здание из республиканской в муниципальную собственность, что и произошло.

Соответствующее решение принято премьер-министром республики Андреем Сергеевым. Об этом на своей странице в ВК рассказал глава округа Сергей Крупин. В здании планируют разместить Центр развития творчества детей и юношества. У учреждения не хватает площадей.

— Новые помещения станут хорошим подспорьем для Центра развития творчества детей и юношества и создадут условия для творчества подрастающего поколения. После проведения ремонта Центр  займет новые площади. В планах возродить Художественную школу, - отметил Сергей Крупин.

Напомним, в феврале власти заговорили о закрытии «Школы искусств и ремёсел», руководила которой семья художника Кронида Гоголева. Тогда Сергей Крупин поддержал это решение. Он отметил, что на протяжении последнего года никакая работа с детьми там не велась. Помещение простаивало. С его словами тогда не согласилась руководитель школы Мария Гоголева. По ее словам, финансовые трудности у школы были. С 2016 года она существовала за счет субсидии районных властей. Но ежегодно финансирование сокращали. Фонд Кронида Гоголева тащил школу. В это время власти Карелии предложили взять здание в руки республики. Министерство культуры включили в состав учредителей. С этого момента возникли финансовые обязательства по зарплате, с которыми ведомство справлялось неважно. Постоянно были задержки, в итоге из коллектива уходили люди, но в целом школа продолжала жить. И прошлый год она тоже работала, говорит Мария. Но Фонд вышел из учредителей. Таким образом надеялись, что Минкульт как единственный учредитель начнет выплачивать зарплату своевременно. Но этого не произошло. Весь год люди не получали зарплату. Люди работали на голом альтруизме. В школе обучалось 47 детей, работало 3 педагога. Выполнялась полная программа художественной школы: преподавали рисунок, живопись, композицию, историю искусств и керамику. В декабре всех отправили в простой. Обучение прекратилось. Мария предлагала вернуть фонд в число учредителей, а Минкульту выйти из состава учредителей. Но такое решение, видимо, не устроило чиновников. В итоге школу все-таки ликвидировали, здание забрали.

Напомним, Художественная школа в Сортавале была, она появилась 21 июля 1967 года. Художник и резчик по дереву Кронид Гоголев был в ней директором и педагогом. Он работал в ДХШ до 1986 года. Его собственная мастерская, где он создавал свои первые произведения, находилась здесь же. После переезда экспозиции в выставочный зал директором ДХШ была его супруга — Жанна Гоголева (1986-2002), а затем дочь — Мария Гоголева (с 2002 по 2011 год). В 2011 году выставочный зал и детскую художественную школу объединили и на протяжении 5 лет школа была отделением художественно-эстетического развития и воспитания «Культурно-выставочного центра имени К. А. Гоголева». В 2016 году была учреждена «Школа искусств и ремёсел». 

 

