Здание ликвидированной «Школы искусств и ремёсел» в городе Сортавала вернули в муниципальную собственность

Здание, где ранее располагалась Художественная школа, вернули городу Сортавала.

В нем планируют разместить Центр творчества детей и юношества, сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин. Последние годы в этом здании располагалась «Школа искусств и ремёсел», которой руководила Мария Гоголева. Но в феврале власти республики объявили о закрытии школы и планах перевести здание из республиканской в муниципальную собственность, что и произошло.

Соответствующее решение принято премьер-министром республики Андреем Сергеевым. Об этом на своей странице в ВК рассказал глава округа Сергей Крупин. В здании планируют разместить Центр развития творчества детей и юношества. У учреждения не хватает площадей.

— Новые помещения станут хорошим подспорьем для Центра развития творчества детей и юношества и создадут условия для творчества подрастающего поколения. После проведения ремонта Центр займет новые площади. В планах возродить Художественную школу, - отметил Сергей Крупин.

Напомним, в феврале власти заговорили о закрытии «Школы искусств и ремёсел», руководила которой семья художника Кронида Гоголева. Тогда Сергей Крупин поддержал это решение. Он отметил, что на протяжении последнего года никакая работа с детьми там не велась. Помещение простаивало. С его словами тогда не согласилась руководитель школы Мария Гоголева. По ее словам, финансовые трудности у школы были. С 2016 года она существовала за счет субсидии районных властей. Но ежегодно финансирование сокращали. Фонд Кронида Гоголева тащил школу. В это время власти Карелии предложили взять здание в руки республики. Министерство культуры включили в состав учредителей. С этого момента возникли финансовые обязательства по зарплате, с которыми ведомство справлялось неважно. Постоянно были задержки, в итоге из коллектива уходили люди, но в целом школа продолжала жить. И прошлый год она тоже работала, говорит Мария. Но Фонд вышел из учредителей. Таким образом надеялись, что Минкульт как единственный учредитель начнет выплачивать зарплату своевременно. Но этого не произошло. Весь год люди не получали зарплату. Люди работали на голом альтруизме. В школе обучалось 47 детей, работало 3 педагога. Выполнялась полная программа художественной школы: преподавали рисунок, живопись, композицию, историю искусств и керамику. В декабре всех отправили в простой. Обучение прекратилось. Мария предлагала вернуть фонд в число учредителей, а Минкульту выйти из состава учредителей. Но такое решение, видимо, не устроило чиновников. В итоге школу все-таки ликвидировали, здание забрали.

Напомним, Художественная школа в Сортавале была, она появилась 21 июля 1967 года. Художник и резчик по дереву Кронид Гоголев был в ней директором и педагогом. Он работал в ДХШ до 1986 года. Его собственная мастерская, где он создавал свои первые произведения, находилась здесь же. После переезда экспозиции в выставочный зал директором ДХШ была его супруга — Жанна Гоголева (1986-2002), а затем дочь — Мария Гоголева (с 2002 по 2011 год). В 2011 году выставочный зал и детскую художественную школу объединили и на протяжении 5 лет школа была отделением художественно-эстетического развития и воспитания «Культурно-выставочного центра имени К. А. Гоголева». В 2016 году была учреждена «Школа искусств и ремёсел».