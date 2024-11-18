Здание бывшей железнодорожной столовой в Сортавале реконструируют

На входной зоне города — Ладожской улице — проводится работа с объектами всех форм собственности, рассказал Сергей Крупин.

Здание на ул. Ладожская, 4 в Сортавале реконструируют, сообщил в личном профиле глава Сортавальского района Сергей Крупин.



Он пояснил, что это здание местные жители помнят как железнодорожную столовую. «Построено оно давно, но в перечень объектов культурного наследия не вошло. И, как мне кажется, несправедливо», — написал Крупин.



По его словам, на встрече с собственниками объекта договорились о выполнении работ по реконструкции фасада и благоустройстве прилегающей территории. Определен срок — до 1 мая.





Мы сейчас проводим работу с объектами всех форм собственности на ул. Ладожская, так как хотим получить благоустроенную улицу с отреставрированными фасадами. Ладожская является входной зоной со стороны ж/д вокзала и формирует положительный имидж Сортавала. При этом местные жители, проживающие в ж/д районе, смогут идти к центру города по ухоженной реконструированной улице

— поделился Сергей Крупин.