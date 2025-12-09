Здание Дома культуры с мозаичным панно в Питкяранте не аварийное

Завершилось обследование здания Дома культуры в Питкяранте.

Активисты, спасающие мозаичное панно в Питкяранте обнародовали итоги обследования самого здания Дома культуры.

Согласно проведенному исследованию, левое крыло здания ДК находится в ограниченно-работоспособном состоянии, то есть не представляет угрозы обрушения и позволяет продолжать эксплуатацию, хотя и требует ремонта.

— Зафиксированы трещины в конструкциях стен шириной раскрытия до 4,5 мм. Вероятная причина появления трещин — осадочные деформации фундамента, вследствие постоянного подмыва основания и деструкции бетонной подливки под существующие фундаментные блоки. Деструкция отделочных слоев и кирпичных стен вызвана отсутствием отвода воды с кровли, капиллярным подсосом влаги от конструкций фундаментов и отсутствием текущего и планового ремонта отделочных слоев фасадных стен, - говорится в отчете.

Напомним, эксперты провели обследование стены, фундамента и крыши Дома культуры в октябре. Это второй этап реставрации мозаичного панно. Он очень важен, говорят две Натальи — Кузьмина и Анищенко. Именно они занимаются спасением мозаики на стене ДК. Эксперты обследовали саму кирпичную стену, сквозную трещину, которая проходит и внутри, и снаружи здания, и фундамент.

По итогам исследования они дали рекомендации. Они считают, что за трещиной необходимо наблюдать с помощью специальных инструментов с обязательной фиксацией в журнале. Мониторинг вести не менее полугода. В случае увеличения трещины необходимо выполнить детальное обследование конструкций фундамента. Также важно заменить отмостку, предусмотреть дренаж. Все рекомендации есть в отчете экспертов.

Напомним, общественницы Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Местные власти хотели после ремонта Дома культуры убрать мозаику и нанести на стену мурал. Но жители решили встать на ее защиту. Панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и т. п. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной.

Ранее глава Карелии сообщил, что правительство поддержит проект. Сейчас идет поиск денег на ремонт Дома культуры и реставрацию панно. Правительство Карелии подготовило письмо в Президентский Фонд культурных инициатив.