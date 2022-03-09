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Здание хлебокомбината в Карелии снесли мощным взрывом (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:09, 11 Марта 2022
фото: «О чём говорит Кондопога» / ВК / скриншот видео

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В Карелии снесли здание обанкроченной компании «Кондопожский комбинат хлебопродуктов».

В Кондопоге снесли здание местного комбината хлебопродуктов. Об этом информирует паблик «О чём говорит Кондопога». Объект был взорван.

Ранее сообщалось, что недвижимость данного хлебокомбината была выставлена на продажу. Предприятие является банкротом.

На продажу были выставлены земельный участок площадью 150,3 тыс. кв. метров и 31 здание и сооружение общей площадь 621 тыс. кв. метров. Это здания складов, элеваторы, зернохранилище, административно-бытовые помещения. Стоимость имущества ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» оценивалась в 45 млн рублей.

ООО «ККХП» было признано банкротом в 2016 году.  На момент банкротства общая стоимость его активов составляла 478,6 млн рублей.

В 2015 году в правительстве Карелии говорили о комбинате как об одном из самых перспективных предприятий отрасли. Руководство комбината рассказывало о грядущей масштабной модернизации производства.

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