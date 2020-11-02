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Здание Музея Карельского фронта все еще не сдано в эксплуатацию

Новости. Общество
07:25, 03 Ноября 2020
фото: © пресс-служба правительства Карелии
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Музей Карельского фронта в Беломорске по-прежнему закрыт для посетителей, несмотря на обещания главы Минстроя Карелии Виктора Россыпнова решить вопрос с вводом в эксплуатацию здания до начала ноября.

Как рассказали "Столице на Онего" в Минкульте Карелии, в настоящее время завершается процесс оформления документов, чтобы ввести здание на Банковской, 26 в Беломорске в эксплуатацию.

Художественная подсветка на здании Музея Карельского фронта также не установлена. Светильники из Китая до Беломорска пока не доставлены.

"Светильники в России на таможне. Подрядчик ждет растаможки и доставки на объект", - сообщили в Министерстве культуры республики.

Музейщики до ноября не смогли вернуть оружие и другие экспонаты в музей.

"Сложно сказать, когда мы сможем вернуть часть экспозиции в Беломорск. Мы делаем все в рамках закона. Нужно сдать здание. Нужно решить вопросы собственности. А они решаются только после сдачи здания в эксплуатацию", - сказал директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг.

Ранее глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов обещал, что до начала ноября реконструированное здание музея, приработавшегося всего два дня после официального открытия, получит до начала ноября разрешение на ввод в эксплуатацию.

"По физике ничего делать не осталось.  На момент открытия музея, 30 сентября, строителями все было доделано, реконструкция полностью завершена. Остались бумажные вопросы. Оформляются необходимые документы, чтобы ввести здание в эксплуатацию. Надеемся, что в октябре эту работу завершим. До начала ноября здание получит разрешение на ввод в эксплуатацию", – пообещал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

По словам министра культуры Карелии Алексея Лесонена, из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, были сдвинуты сроки установки художественной подсветки на здании Музея Карельского фронта.

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