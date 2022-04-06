Здание Республиканской станции переливания крови отремонтируют в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Последний раз ремонт помещений на улице Пирогова, 4а делался 30 лет назад, сообщили в Республиканской станции переливания крови.

В настоящее время ведется подготовительный этап - рабочие уже установили металлические леса на фасаде здания.

Как пояснили в медицинском учреждении, планируется штукатурка и покраска стен, замена водосточных труб, обновление козырька и крыльца главного входа.

Зданию более 50 лет, а последний ремонт был около 30 лет назад.

Ремонт фасада здания стал возможен благодаря сэкономленным средствам нацпроекта «Демография».