Здание судмедэкспертизы в Петрозаводске почти готово к переезду специалистов

Глава Карелии сообщил о завершении общестроительных работ в новом здании бюро судмедэкспертизы.

На Древлянке в Петрозаводске завершились общестроительные работы на здании бюро судмедэкспертизы. Об этом на своей странице в соцсети рассказал руководитель Карелии Артур Парфенчиков.

«С понедельника подрядчик начинает монтаж оборудования, первая партия которого поступила накануне, — написал руководитель региона. — До конца года этот важный для республики объект должен быть сдан в эксплуатацию. В новое здание бюро на Высотном проезде переедут более 30 специалистов. Для них здесь созданы принципиально новые условия работы».

Артур Парфенчиков напомнил, что в новом здании расположится также и траурный зал, чтобы достойно проводить близких в последний путь.