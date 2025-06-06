Здание в Костомукше украсил новый мурал

На фасаде изобразили ключевые символы арт-резиденции.

Художник Андрей Птицын работает над созданием мурала (монументальной росписи) на фасаде центра «Среда» в Костомукше. В процессе участвуют волонтеры из отряда «ДОБРОнтёр» и местные жители.

Это часть проекта «Молодёжная среда», который реализуется при поддержке Фонда Тимченко в рамках программы «Среда возможностей».

Как рассказали в Центре, на фасаде изобразили ключевые символы арт-резиденции: кинопроектор, как отсылка к кинофестивалям, ряпушку — главного героя «Фестиваля Ряпушки», музу творческих событий и любимый город.

Напомним, ранее художники превратили заброшенный коллектор в Карелии в арт-объект.