Здание в Костомукше украсил новый мурал

На фасаде изобразили ключевые символы арт-резиденции.
Художник Андрей Птицын работает над созданием мурала (монументальной росписи) на фасаде центра «Среда» в Костомукше. В процессе участвуют волонтеры из отряда «ДОБРОнтёр» и местные жители.
Это часть проекта «Молодёжная среда», который реализуется при поддержке Фонда Тимченко в рамках программы «Среда возможностей».
Как рассказали в Центре, на фасаде изобразили ключевые символы арт-резиденции: кинопроектор, как отсылка к кинофестивалям, ряпушку — главного героя «Фестиваля Ряпушки», музу творческих событий и любимый город.
Напомним, ранее художники превратили заброшенный коллектор в Карелии в арт-объект.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание