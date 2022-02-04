Здания бывшего лагеря «Айно» под Петрозаводском признаны непригодными для использования

Глава Минобразования Карелии Роман Голубев рассказал о результатах технической экспертизы по зданиям бывшего детского лагеря «Айно» в Прионежском районе.

Загородная база для детского отдыха «Айно» в Лососинном законсервирована и еще в 2020 году была передана из муниципальной в республиканскую собственность. Лагерь теперь находится на балансе Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского. На территории базы в Лососинном рассчитывают создать многофункциональный детско-юношеский центр. Он будет включать в себя стационарный загородный лагерь круглогодичного действия, палаточный лагерь-кемпинг и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». На разработку проектно-сметной документации в бюджете республики предусмотрено 44,9 млн рублей.

«Все технические экспертизы по зданиям „Айно“ 1989 года постройки были проведены. Один корпус и основное здание с пищеблоком признаны непригодными для дальнейшего использования. Казалось бы, кирпичные здания! Но мы вынуждены признать, что строили и хозспособом, в конце 80-х возводили объекты быстро, много, и иногда работы проводились некачественно. Экспертиза показала, что пригодны только два корпуса. Сейчас идут проектные работы. Проектированием что-то будет предполагаться к реконструкции, ремонту, а что-то к строительству новых современных зданий. Но в следующем году мы должны получить проектно-сметную документацию с госэкспертизой. Тогда будем понимать реальную стоимость объекта и сколько по времени займет реализация проекта. Сейчас срок реализации проекта — 2024 год», — рассказал Роман Голубев.

Подробнее о судьбе стационарных лагерей в Карелии читайте здесь.