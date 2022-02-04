890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
Сразу три школы в Карелии ушли на дистант из-за коронавируса 1
07.02.2022 16:31
Новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом установлен в Карелии 3
Сегодня 09:22

Здания бывшего лагеря «Айно» под Петрозаводском признаны непригодными для использования

Новости. Общество
16:04, 08 Февраля 2022
фото: © ОНФ в Карелии

Новости партнеров

Глава Минобразования Карелии Роман Голубев рассказал о результатах технической экспертизы по зданиям бывшего детского лагеря «Айно» в Прионежском районе.

Загородная база для детского отдыха «Айно» в Лососинном законсервирована и еще в 2020 году была передана из муниципальной в республиканскую собственность. Лагерь теперь находится на балансе Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского. На территории базы в Лососинном рассчитывают создать многофункциональный детско-юношеский центр. Он будет включать в себя стационарный загородный лагерь круглогодичного действия, палаточный лагерь-кемпинг и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». На разработку проектно-сметной документации в бюджете республики предусмотрено 44,9 млн рублей.

«Все технические экспертизы по зданиям „Айно“ 1989 года постройки были проведены. Один корпус и основное здание с пищеблоком признаны непригодными для дальнейшего использования. Казалось бы, кирпичные здания! Но мы вынуждены признать, что строили и хозспособом, в конце 80-х возводили объекты быстро, много, и иногда работы проводились некачественно. Экспертиза показала, что пригодны только два корпуса. Сейчас идут проектные работы. Проектированием что-то будет предполагаться к реконструкции, ремонту, а что-то к строительству новых современных зданий. Но в следующем году мы должны получить проектно-сметную документацию с госэкспертизой. Тогда будем понимать реальную стоимость объекта и сколько по времени займет реализация проекта. Сейчас срок реализации проекта — 2024 год», — рассказал Роман Голубев.

Подробнее о судьбе стационарных лагерей в Карелии читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
02.02.2022, 17:20
Управление Росгвардии в Карелии приглашает на службу несудимых мужчин и женщин
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 28
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»