Здания бывших школ и детсадов пустят с молотка в Карелии

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии выставило на торги здания двух бывших сельских школ, детских садов и дома культуры.

Одно из школьных зданий продается с начальной ценой ноль рублей. Оно расположено в поселке Пийтсиеки Суоярвского района.

Другую бывшую школу собираются приватизировать за 1,8 млн рублей в поселке Элисенваара Лахденпохского района.

Там же находится выставленное на торги здание бывшего детского сада. Начальная цена продажи — 600,7 тыс. рублей.

Кроме того, за 806 тыс. рублей продается бывший детский сад в деревне Педасельга Прионежского района.

А в селе Заозерье того же района планируется продажа бывшего дома культуры. Начальная цена — 1,6 млн рублей.