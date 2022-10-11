Здания школ в Петрозаводске, куда поступили звонки о заложенных бомбах, обследуют кинологи

Школы, в которые поступили звонки о минировании, проверяют правоохранительные органы вместе с кинологами, сообщили власти Карелии.

Школы, куда позвонили неизвестные с сообщениями о заложенных бомбах, сейчас обследуют силовые структуры совместно с кинологами.



«Руководство школ во взаимодействии с правоохранителями четко следовало всем инструкциям и обеспечило безопасность детей и сотрудников. Взяли эту ситуацию под особый контроль, держим постоянную связь с администрацией Петрозаводска и оказываем всю необходимую помощь», - говорится в сообщении Минобразования и спорта Карелии.



Напомним, в понедельник, 19 декабря, в десяток школ Петрозаводска поступили звонки о заложенных взрывных устройствах, сообщил нашему изданию информированный источник.