«Здесь будут выпускать более 500 машин в год», — Колыхматова посетила петрозаводское предприятие

Градоначальница побывала на предприятии «Амкодор-Онего».

Врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова побывала на заводе «Амкодор-Онего», о чем рассказала в личном профиле 20 сентября.

По словам градоначальницы, на второй площадке ОТЗ вновь закипела жизнь. «Здесь не только занимаются крупноузловой сборкой харвестеров и форвардеров, но и работают над созданием новых моделей машин, а также над повышением уровня локализации продукции», — написала Колыхматова.



Как рассказал гендиректор предприятия Игорь Дроздов, в цехах уже смонтировали много нового оборудования. В ближайшие полгода ожидается поставка для заготовительного производства и участка мехобработки. Параллельно приводят в порядок производственные помещения и административное здание.

На сегодняшний день на заводе работает около ста сотрудников. «Когда предприятие начнет функционировать в полную мощь, здесь будут выпускать более 500 машин в год. Появятся вакансии еще для четырех сотен человек. Все это очень важно для города!», — подчеркнула врио главы города.



«Радует, что руководство завода смотрит в будущее с оптимизмом! Такой подход позволяет быстро справляться с появляющимися сложностями. Предприятию оказывают большую поддержку региональные власти, мэрия со своей стороны тоже будет помогать», — написала Инна Колыхматова.