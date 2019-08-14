Ирина Мирошник рассказала, как благоустроят излюбленное место петрозаводчан

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук провели выездное совещание, в ходе которого проверили, как выполняются работы по благоустройству Приозерного парка вблизи Онежского озера.

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году на общественной территории в створе ул. Мурманской идут подготовительные работы.



В данный момент организация-подрядчик ООО "Финпромстрой" занимается сносом и обрезкой деревьев. Запланирован снос 220 деревьев, а также удаление их пней, санитарная обрезка еще 30 зеленых насаждений. Срок выполнения работ – до 22 августа.

Другой подрядчик ООО "Северин" до 30 августа должен полностью демонтировать аварийные бетонные конструкции и бетонные блоки, расположенные на берегу Онежского озера, попадающие в планируемую зону благоустройства территории.

Ирина Мирошник во время осмотра текущих работ рассказала о перспективах развития парка.

"Мы приступили к благоустройству излюбленного места петрозаводчан. Приозерный парк уже давно в запущенном состоянии: и в части выравнивания территории необходимы работы, и в части благоустройства – оформления зон для отдыха. Поэтому в этом году используются средства программы "Формирование комфортной городской среды" порядка 700 тысяч направлено на первоочередные работы по подготовке территории, - отметила Ирина Мирошник. – А уже в следующем году мы завершим оформление парка за счет средств республиканского бюджета в рамках подготовки Карелии к 100-летнему юбилею. Около 4,5 млн рублей будет направлено на благоустройство парка: здесь появятся тренажеры и площадка для тренировки собак. Рассчитываем, что в перспективе эту территорию можно будет использовать не только для каждодневного отдыха горожан, но и для проведения городских массовых мероприятий".

По словам начальника управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, здесь также появятся скамейки, пешеходные дорожки и освещение. Также в Приозерном парке будет располагаться фрагмент велодорожки.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук во время выездного совещания рассказал о планах создания большой благоустроенной территории для проведения культурно-массовых мероприятий.

"Мы все видим, насколько популярны у горожан общественные территории, которые сейчас массово благоустраиваются в Петрозаводске. И сейчас Петрозаводский городской совет совместно с администрацией города и правительством Карелии рассматривает возможность создания большой общественной территории, которая бы совмещала в себе проведение культурных, спортивных и игровых мероприятий. Хочется обратиться к горожанам, чтобы они высылали свои предложения относительно месторасположения планируемой площадки", – отметил Геннадий Боднарчук.

Сейчас, по информации мэрии, в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в Петрозаводске ведется благоустройство семи общественных территорий: аллеи Отцов на Ключевой, парка Беличий остров, Березовой аллеи, лестничного спуска к набережной Онежского озера в створе улицы Германа Титова, территории бывшего рынка вблизи улицы Питкярантской, парка Железнодорожников и Приозерного парка.