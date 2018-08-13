Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:11, 13 Августа 2018

"Здесь постояльцы могут отказаться от питания и готовить сами, и лекарства мы покупать не должны"

По теме

ФОТО: Силовики отрепетировали в Карелии освобождение заложников в школе
13.08.18 11:25
Семья депутата Черемухина поблагодарила за помощь
13.08.18 10:51
Выбор сервера Lineage
13.08.18 10:22
Все новости
Загрузка...

Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.

В дом-интернат для ветеранов пришли с депутатом в 9 утра. В это время все постояльцы завтракали, но зайти в столовую и сфотографировать еду мы не имели права без разрешения руководства учреждения и согласия самих получателей услуг (так их здесь называют).

Прошли к директору Андрею Валентиновичу Каширину, услышали нерадостное приветствие в усы. Впрочем, весь последующий разговор проходил "в усы". Говорил Андрей Валентинович настолько тихо, что приходилось прислушиваться.

Руководитель сообщил, что знает о жалобах "получателей услуг", и объяснил все возрастом постояльцев и изменениями в законодательной системе.

"У наших проживающих есть понятие, что раньше и трава была зеленее, и вода мокрее, - как бы в оправдание ситуации сказал Каширин. - Когда была своя столовая, также жаловались на питание".

По информации директора, на сегодняшний день в доме-интернате для ветеранов проживают 206 человек, им оказывают услуги по уходу 132 работника. Сам Андрей Валентинович возглавил учреждение в марте 2015 года, до этого работал руководителем психоневрологического интерната "Черемушки" в Кондопожском районе.

"И лекарства мы покупать не должны, - пояснил Каширин. - Мы оказываем социально-медицинские услуги по уходу. У нас есть медсестры, которые наблюдают за стариками, и в случае необходимости вызывают врача. Мы стираем, кормим, убираем, моем. У нас организовано 5-разовое питание, за которое они в день платят 203 рубля. Причем еда вся разная: общий стол, диабетический, щадящий".

Подробнее читайте здесь.

По теме

ФОТО: Силовики отрепетировали в Карелии освобождение заложников в школе
13.08.18 11:25
Семья депутата Черемухина поблагодарила за помощь
13.08.18 10:51
Выбор сервера Lineage
13.08.18 10:22
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-08-13 10:53:27
Давно про инвалидика не писали. Ходит ли он по поручениям постояльцев?
Valentina Vonti
2018-08-13 10:49:49
Люди- не звери - заботиться должны родственники и государство.
однозначно
2018-08-13 10:32:29
Туда слишком много халявщиков заселилось. Всех, кто без статуса ветерана - вышвырнуть, ибо
кир
2018-08-13 10:48:52
однозначно, точно подмечено. Чиновники своих родителей пристроили, чтобы с глаз долой. Другие отпрыски родительские квартиры продали. Так и живем, как всегда, как обычно. Самые человечные и миролюбивые во всём мире.
mentor
2018-08-13 09:20:38
Все мы в России - постояльцы!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2018, 10:43
"Для нас это день скорби, а здесь - праздник": канадец поделился впечатлениями от Карелии
12.08.2018, 10:03
ФОТО: В Петрозаводске ночью под колесами авто погиб пешеход, жуткие кадры
08.08.2018, 10:55
Витамин D. Всем выйти из сумрака
07.08.2018, 15:05
Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин
10.08.2018, 11:44
ФОТО и ВИДЕО: От Успенской церкви почти ничего не осталось
10.08.2018, 10:00
СРОЧНО: Успенская церковь горит в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:00
Обществоведение
Услуга для ветерана 1
Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.
Как жить дальше будем 3
10.08.2018 12:00
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
10.08.2018 09:50
Пенсионная реформа: лучшее качество жизни или "дожитие"? 7
09.08.2018 10:09
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 12
07.08.2018 13:09
Вся аналитика

Чтиво

08.08.2018 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
11.08.2018 10:40
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»