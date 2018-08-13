"Здесь постояльцы могут отказаться от питания и готовить сами, и лекарства мы покупать не должны"

Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.

В дом-интернат для ветеранов пришли с депутатом в 9 утра. В это время все постояльцы завтракали, но зайти в столовую и сфотографировать еду мы не имели права без разрешения руководства учреждения и согласия самих получателей услуг (так их здесь называют).

Прошли к директору Андрею Валентиновичу Каширину, услышали нерадостное приветствие в усы. Впрочем, весь последующий разговор проходил "в усы". Говорил Андрей Валентинович настолько тихо, что приходилось прислушиваться.

Руководитель сообщил, что знает о жалобах "получателей услуг", и объяснил все возрастом постояльцев и изменениями в законодательной системе.

"У наших проживающих есть понятие, что раньше и трава была зеленее, и вода мокрее, - как бы в оправдание ситуации сказал Каширин. - Когда была своя столовая, также жаловались на питание".

По информации директора, на сегодняшний день в доме-интернате для ветеранов проживают 206 человек, им оказывают услуги по уходу 132 работника. Сам Андрей Валентинович возглавил учреждение в марте 2015 года, до этого работал руководителем психоневрологического интерната "Черемушки" в Кондопожском районе.

"И лекарства мы покупать не должны, - пояснил Каширин. - Мы оказываем социально-медицинские услуги по уходу. У нас есть медсестры, которые наблюдают за стариками, и в случае необходимости вызывают врача. Мы стираем, кормим, убираем, моем. У нас организовано 5-разовое питание, за которое они в день платят 203 рубля. Причем еда вся разная: общий стол, диабетический, щадящий".

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