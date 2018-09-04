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Новости. Общество
16:46, 04 Сентября 2018

Здоровая жизнь на Древлянке-8

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Живительная сила воды окружает "Чистый город".

Петрозаводск - один из красивейших городов Северо-Запада России.

Набережная города вызывает восторги жителей и гостей столицы. Водная гладь Онежского озера завораживает.

Вообще, вода - это сама жизнь. Для здорового существования люди должны употеблять воду каждый день. Чистую, насыщенную полезными минералами.

Именно такая вода подведена в квартиры на Древлянке-8.

Еще несколько лет назад по финскому проекту архитектурного бюро "AMFI Arkkitehdit Oy" в микрорайоне была построена своя водонасосная станция с современным оборудованием. Для водоснабжения пробурили несколько скважин глубиной 140 метров. И теперь в квартирах жителей Древлянки-8 прямо из-под крана можно пить свежую артезианскую воду.

Это доказано журналистским расследованием, которое проводилось некоторое время назад. Кстати, тариф на воду в эко-районе самый дешевый по городу! Выходит - и полезно, и экономично.

Конечно, близость расположения водоема при выборе своего идеального места жительства играет свою роль.

Древлянка-8 окружена лесом и располагается вблизи  рекреационной зоны реки Неглинка, родника “Лягушка”. Кроме того, инициативными жителями был создан утиный пруд, который можно увидеть по маршруту велопешеходной дорожки “Тропа Ивана Царевича”.

Древлянка-8 приглашает вас присоединиться и стать одним из жителей района. Сейчас бронируются квартиры в последних домах. Ловите свой шанс на долгую и здоровую жизнь в экологически чистом районе города.

Подробнее по ссылке.

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