Здоровье северных оленей в Карелии будут оценивать по их экскрементам

Зоологи начнут изучать биологические отходы северных оленей, проживающих на территории Карелии.

Зоологи Карельского научного центра РАН приступят к изучению экскрементов, шерсти и рогов северных оленей, проживающих на территории Костомукшского заповедника и Калевальского национального парка. Как рассказали на сайте КарНЦ, исследователи планируют оценить содержание токсичных элементов в организме краснокнижных животных.

— Северный олень является одним из зонтичных или индикаторных видов. Так называют животных, защита которых способствует сохранению и других видов на данной территории. По наличию загрязнителей в организме оленя можно судить и об угрозе воздействия на окружающую среду на данной территории в целом, — пояснил старший научный сотрудник Института биологии КарНЦ РАН Данила Панченко.

Первые образцы биологических отходов учёные собрали в ноябре 2025 недалеко от деревни Вокнаволок в Костомукше. Эксперты также установили там специальные фотоловушки для наблюдения за дикими животными и пометили трёх ва́жёнок (самок северного оленя — прим. ред.) спутниковыми ошейниками.

Ранее карельские зоологи проанализировали перемещения северных оленей по республике и выяснили, что массовые вырубки негативно влияют на их численность — парнокопытные предпочитают малонарушенные леса, а также болота и берега озёр.