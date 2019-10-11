Здравоохранение Карелии в 2019 году недосчиталось более полумиллиарда рублей из ФОМС

Руководство Карелии заявило о снижении федерального финансирования здравоохранения региона в связи с новой методикой распределения средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), из которого, в том числе, формируется зарплата медицинских работников.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер Карелии по социальным вопросам и здравоохранению Игорь Корсаков.

По его словам, республика недополучила в 2019 году порядка 580 млн рублей. Почему это может привести к проблемам с закупками лекарств, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".