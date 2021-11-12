Зэки-рецидивисты сделали тантамареску для жителей поселка Карелии

Исправительная колония №1 в Сегежском районе передала в дар библиотеке в поселке Надвоицы новогодний стенд для фотосъемки, сообщили в УФСИН Карелии.

В Надвоицкой городской библиотеке появился необычный арт-объекта с изображением Деда Мороза и Снегурочки. Новогодний подарок — тематическую тантамареску для посетителей передали в дар сотрудники ИК-1 в рамках взаимодействия с учреждением.



Фото: © Пресс-служба УФСИН России по Республике Карелия

Тантамареска — это стенды для фотографирования, представленные в виде твердого плаката с подставкой со специальным вырезом для лица, рук или ног. Сделать их можно из тонкой фанеры или гофрокартона. В декабре актуальна новогодняя тематика, поэтому на ней изображены новогодние сказочные герои.

Маленькие дети, школьники, взрослые — все любят фотографироваться. При посещении городской библиотеки каждый сможет на несколько минут перевоплотиться в сказочных героев и сделать фото на память.