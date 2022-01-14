«Зеленую волну» запустят на проблемной после реконструкции улице в Петрозаводске

Представители «Управтодора» назвали сроки запуска «зеленой волны» на стоящей в пробках петрозаводской улице Иссерсона.

Сложная дорожная обстановка на недавно открывшейся магистрали по улице Михаила Иссерсона и улице Куйбышева и массовое недовольство горожан стало темой совещания, которое состоялось в минувшую пятницу, 14 января, в администрации Петрозаводска.

По словам главы столицы Карелии Владимир Любарского, формально новая магистраль все еще остается в ведении «Управления автомобильных дорог» и подрядной организации, поскольку работы на объекте на данный момент еще не завершены. Но формальные причины не могут служить основанием для бездействия городских властей, уверен мэр города.

«Что мы имеем по итогу. Представители «Управтодора» назвали сроки запуска на данном направлении «зеленой волны», что по идее должно разрядить дорожную обстановку. Для нашего города это будет первый опыт использования данной технологии – надеюсь, он станет успешным. Уже через две недели сразу пять светофорных объектов, расположенных на пересечении улицы Куйбышева с проспектом Ленина и Левашовским бульваром, а также новой магистрали - улицы Михаила Иссерсона - с Малой Слободской улицей и Неглинской Набережной заработают как единый комплекс, что должно избавить автолюбителей от постоянных остановок и задержек в пути», - пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Глава города отметил, что все светофоры уже снабжены дополнительным оборудованием, приобретено и тестируется специализированное программное обеспечение. Специалисты "Управтодора" оформляют договор с телекоммуникационной компанией на регистрацию и подключение локальной сети – обслуживание комплекса будет вестись дистанционно.

«Также после обсуждения с представителями ГИБДД вопроса безопасности дорожного движения в период проведения пусконаладочных работ было принято решение о том, что два светофора – на пересечении улицы Михаила Иссерсона с Неглинской набережной и Малой слободской улице временно могут быть переведены в «ожидающий» режим работы», - рассказал об итогах совещания мэр Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что откорректирован режим работы светофоров на улице Михаила Иссерсона, специалисты мониторят ситуацию и будут вновь менять настройки при необходимости.