Зеленую зону города горняков в Карелии урежут из-за реконструкции посадочной площадки

Правительство республики выделило Костомукше средства на проектную документацию по изменению границ зеленой зоны под предстоящие работы на посадочной площадке.
Республиканское правительство направило почти полмиллиона рублей на разработку проектной документации по изменению зеленой зоны приграничного города Костомукша. Как отмечается в распоряжении, средства выделены городскому округу из карельской казны в качестве межбюджетного трансферта.
Где урежут зеленую зону, пишет «Жизнь и кошелек».
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