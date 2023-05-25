«Зеленые карты» с 1 июня больше не действуют

Сегодня завершился срок действия всех «Зеленых карт», в том числе российских — на территории ЕС, а европейских — в России.

Как сообщили в Российском Союзе Автостраховщиков (РСА), с 1 июня 2023 года прекратилось действие двусторонних соглашений, заключенных между РСА и национальными бюро «Зеленая карта» государств Европейского экономического пространства (ЕЭП). Документ предусматривал взаимное признание страховых сертификатов «Зелёная карта», выданных в Российской Федерации и странах ЕЭП.

Теперь же на территории России прекращается действие «Зеленых карт» Евросоюза и Швейцарии вне зависимости от срока, на который они выданы.

В связи с этим с 1 июня 2023 года при пересечении границы России владельцам автомобилей из стран Европейского экономического пространства надо будет оформлять российский полис ОСАГО. Для поездки в Евросоюз и Швейцарию после 1 июня 2023 года на автомобилях, зарегистрированных в России, водителям надо будет приобретать полис ОСАГО (Европолис) соответствующей страны.