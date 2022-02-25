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Земельные участки под строительство жилья в Сортавале обустроят инфраструктурой к концу января 2024 года

Новости. Экономика
15:04, 28 Февраля 2022
фото: © «ПКС — Водоканал»

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На эти цели Карелии выделено из федерального бюджета свыше 332 миллионов рублей.

Управление капитального строительства Карелии объявило конкурс на обустройство транспортной и инженерной инфраструктурой земельных участков в районе Совхозного шоссе в Сортавале. Согласно конкурсной документации, на этой территории планируется построить автомобильную дорогу, подвести электрическое освещение, а также водопровод и канализацию. Земельные участки в районе Совхозного шоссе предназначены для жилищного строительства.

Работы предполагается завершить к концу января 2024 года. Начальная стоимость контракта составляет более 332 миллионов рублей. Средства на эти цели выделены в рамках индивидуальной программы развития Карелии, которая была утверждена правительством РФ.

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