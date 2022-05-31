890x80
Реклама
Будьте в тренде! Снимайте видео!
31.05.2022 15:59
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
Сегодня 11:20
Названа самая привлекательная для мужчин женская одежда
Сегодня 00:10

Земельные участки в Карелии возможно получить в собственность с помощью гаражной амнистии

Новости. Общество
18:00, 08 Июня 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Жителям Карелии стала доступна возможность зарегистрировать гаражи, появившиеся до 30 декабря 2004 года, а также земельные участки под ними, сообщила администрация Петрозаводска.

С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон о «гаражной амнистии». Он позволяет жителям Карелии в течение пяти лет бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.

«Гаражная амнистия» распространяется на объекты, установленные до 30 декабря 2004 года. Речь идет об объектах капитального строительства, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах. Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.

Воспользоваться «гаражной амнистией» могут владельцы объектов, их наследники, а также люди, которые приобрели гаражи по соглашению у человека, подпадающего под «гаражную амнистию».

Государственная регистрация права собственности на земельный участок будет осуществляться одновременно с государственным кадастровым учетом такого гаража и государственной регистрацией права собственности гражданина на гараж. Данная регистрация осуществляется по заявлению исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставивших гражданину земельный участок.

Если земельный участок расположен на муниципальной земле – заявление следует подавать в администрацию города (пр. Ленина, 2). Если земельный участок относится к государственным (неразграниченным) землям, за приобретением прав следует обращаться уполномоченный орган – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (ул. Герцена, 13) либо в созданное при нем государственное казенное учреждение «Управление земельными ресурсами» (наб. Варкауса, 3).

Обратиться за консультацией к сотрудникам управления земельных ресурсов Администрации Петрозаводска можно по телефонам: 71-35-46, 71-34-81, 71-36-71.

Пошаговая инструкция Росреестра о том, как оформить гараж по амнистии, доступна по ссылке.

Также для граждан подготовили ответы на часто задаваемые вопросы. Соответствующий раздел можно найти на сайте Росреестра.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.06.2022, 15:40
«Дождь в Карелии будет идти целые сутки»
06.06.2022, 08:20
Две деревни Карелии вошли в топ-8 самых красивых деревень России
05.06.2022, 13:19
Названы имена первых кандидатов на должность главы Карелии
01.06.2022, 11:26
Масочный режим отменен в Карелии
05.06.2022, 16:05
Жители Петрозаводска открыли купальный сезон на пляже, где утонули подростки (ФОТОФАКТ)
02.06.2022, 14:14
В нескольких районах Петрозаводска 3 июня отключат горячую воду

Аналитика

Сегодня 10:20
Политкухня
Кандидатов много, интриги нет?
В Карелии началась избирательная кампания по выборам главы республики.
Дмитрий Фабрикантов: «Наша поездка — проявление мудрости»
Сегодня 09:10
Альянс кооперации и успеха
Сегодня 09:00
«Аннушки» возвращаются
07.06.2022 11:25
Виновных не нашлось
06.06.2022 16:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:33
Уроки выживания
Не время экономить
Как создать подушку безопасности при обычной зарплате и почему не стоит покупать падающие доллары — советы эксперта.
«Даша, помоги!»
02.06.2022 08:59
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.