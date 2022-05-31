Земельные участки в Карелии возможно получить в собственность с помощью гаражной амнистии

Жителям Карелии стала доступна возможность зарегистрировать гаражи, появившиеся до 30 декабря 2004 года, а также земельные участки под ними, сообщила администрация Петрозаводска.

С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон о «гаражной амнистии». Он позволяет жителям Карелии в течение пяти лет бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.

«Гаражная амнистия» распространяется на объекты, установленные до 30 декабря 2004 года. Речь идет об объектах капитального строительства, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах. Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.

Воспользоваться «гаражной амнистией» могут владельцы объектов, их наследники, а также люди, которые приобрели гаражи по соглашению у человека, подпадающего под «гаражную амнистию».

Государственная регистрация права собственности на земельный участок будет осуществляться одновременно с государственным кадастровым учетом такого гаража и государственной регистрацией права собственности гражданина на гараж. Данная регистрация осуществляется по заявлению исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставивших гражданину земельный участок.

Если земельный участок расположен на муниципальной земле – заявление следует подавать в администрацию города (пр. Ленина, 2). Если земельный участок относится к государственным (неразграниченным) землям, за приобретением прав следует обращаться уполномоченный орган – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (ул. Герцена, 13) либо в созданное при нем государственное казенное учреждение «Управление земельными ресурсами» (наб. Варкауса, 3).

Обратиться за консультацией к сотрудникам управления земельных ресурсов Администрации Петрозаводска можно по телефонам: 71-35-46, 71-34-81, 71-36-71.

Пошаговая инструкция Росреестра о том, как оформить гараж по амнистии, доступна по ссылке.

Также для граждан подготовили ответы на часто задаваемые вопросы. Соответствующий раздел можно найти на сайте Росреестра.