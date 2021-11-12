Земельный участок на улице Детской предложен для строительства новой амбулатории в Соломенном

Члены Постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию рассмотрели проект решения, предусматривающий внесение соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки города.

В Петрозаводском городском Совете продолжается подготовка к очередной сессии. На постоянной комиссии по здравоохранению, экологии и социальному развитию Председатель Петросовета Надежда Дрейзис, вице-спикер городского Совета Александр Ханцевич, депутаты Дмитрий Ивасько, Наталья Захарчук и Дмитрий Рыбаков обсудили все вопросы, внесенные в повестку заседания 25 ноября.

Один из проектов решений, подготовленный Комитетом градостроительства и землепользования, предусматривает изменение назначения использования земельного участка ориентировочной площадью 13,8 тыс. кв.метров на улице Детская для возможности строительства на нем объектов здравоохранения. Данный нормативно-правовой акт подготовлен на основании требования Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК о внесении соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки Петрозаводска.

«Внесение изменения в Правила позволит ускорить работы по строительству новой амбулатория ГБУЗ РК „Городская поликлиника № 3“ для нужд населения Соломенного. На протяжении нескольких лет в Петросовет обращаются горожане с просьбой создать условия для оказания полного перечня первичных медицинских услуг рядом с домом. Учитывая социальную значимость данного вопроса для тысяч жителей отдаленного района, считаю необходимым поддержать данное предложение на сессии», — подчеркнула на заседании председатель Петросовета Надежда Дрейзис.

Среди проектов решений на заседании постоянной комиссии депутаты рассмотрели и проект решения «О принятии в первом чтении проекта решения о бюджете Петрозаводского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Стоит отметить, что впервые проект бюджета на плановый трехлетний период предусматривает выделение целевых средств в размере 30 млн рублей на исполнение самых актуальных просьб и предложений избирателей. Перечень наказов, которые будут реализованы в рамках указанной суммы, сформируют сами депутаты на основании обращений граждан, поступающих в Петросовет.

«Мы понимаем, что в проекте бюджета на наказы закладывается небольшая сумма — 10 млн рублей в год, но уже она позволит сдвинуть вопрос с мертвой точки и направить дополнительные средства на решение самых острых и насущных проблем, волнующих петрозаводчан. В дальнейшем совместно с Комитетом финансов мы рассмотрим различные варианты увеличения размера данных средств, исходя из реальных возможностей напряженного бюджета округа. Считаю, что дополнительные деньги можно будет привлечь за счет экономии, образовавшейся по результатам аукционов на заключение муниципальных контрактов. Кроме того, выполнение некоторых из наказов граждан, имеющих общегородское значение, стоит предусмотреть в рамках существующих программ и проектов администрации», — отметила по итогам обсуждения Надежда Дрейзис.

На заседании члены постоянной комиссии по экологии и социальному развитию также поддержали два проекта решения, предусматривающих сохранение до конца года существующей цены разового билета — 25 рублей, а также стоимости месячных проездных для студентов и школьников на регулярных городских маршрутах ПМУП «Городской транспорт» в размере 400 рублей. На компенсацию разницы между фактической ценой и себестоимостью проезда муниципальному предприятию также предусмотрена субсидия из городского бюджета в размере 18 млн. рублей. Средства пойдут на зарплаты сотрудников, оплату налогов и возмещение расходов ПМУП «Городской транспорт» за электроэнергию.

Депутаты поддержали данные решения и рекомендовали их принятию на очередной сессии.