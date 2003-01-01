Земельный участок возле гостиницы в центре Петрозаводска придется вернуть государству

Прокуратура Карелии выявила нарушения в использовании земли возле гостиницы «Северная» в Петрозаводске.
Речь о парковке возле гостиницы «Северная».
Как выяснила Прокуратура, правообладатели земельного участка, на котором расположена гостиница «Северная», заключили с министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия соглашение о его перераспределении.
— На основании указанного соглашения к территории гостиницы присоединен соседний участок площадью 542 кв. м. На нем организована парковка автомобилей и туристических автобусов. Поскольку площадь участка была увеличена в нарушение требований закона без проведения торгов, прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием вернуть земельный участок в государственную собственность, — рассказали в ведомстве.
Суд удовлетворил требования Прокуратуры. После вступления судебного акта в законную силу участок вернется в собственность государства.
