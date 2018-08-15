Земфира откровенно рассказала о своих отношениях с Ренатой Литвиновой

"Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и мой самый лучший друг", - призналась Земфира, общаясь в соцсетях с фанатами.

Как пишет "Афиша", 13 августа Земфира под одним из своих постов в "ВКонтакте" начала общаться с поклонниками.

Так, отвечая на вопрос о себе самой и других певицах Земфира, заметила:

"Я — хороший артист, но мне этого мало. <…> Не встречала талантливых женщин. Ну, кроме себя. <…> Они есть, конечно. Имена называть не буду. Но женский вокал не люблю. И себя не люблю".

При этом, говоря о Ренате Литвиновой, певица сообщила:

"Рената — уникум. Это другое — больше, чем талант. <…> Рената — мое все. Меня не было бы без нее".

Земфира также прокомментировала слухи о своих отношениях с Литвиновой:

"То, что вам хочется видеть как каминг-аут, невозможно по многим причинам. Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и мой самый лучший друг. При этом у нее есть мужчина, отец ее дочери, человек, которого я очень уважаю. Вы что-то себе придумали. Вам нравится так думать. Но действительность иная. Так тоже бывает".