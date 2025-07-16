Землетрясение на Камчатке вошло в шестерку сильнейших за всю историю наблюдений на Земле

Случившееся на Камчатке землетрясение заняло шестое место по силе среди когда-либо зарегистрированных.

Землетрясение на Камчатке, произошедшее утром 30 июля (ночью по московскому времени) вошло в шестерку самых сильных в истории.

Об этом со ссылкой на Геологическую службу США пишет тг-канал «Срочно. Сейчас».

— По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 8,8 входит в шестерку сильнейших землетрясений, когда-либо зарегистрированных, — написали в тг-канале.