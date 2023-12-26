Землетрясение произошло на границе Карелии

Очаг подземных толчков находился под водами Ладожского озера.

Слабое землетрясение магнитудой 2,4 балла было зафиксировано 27 декабря 2023 года в акватории Ладожского озера. Об этом сообщили в Ладожском аварийно-спасательном центре, в котором, в свою очередь, ссылаются на данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился возле западного побережья озера, недалеко от границы Карелии и Ленинградской области. Сам очаг подземных толчков находился на глубине 11 км под дном озера.

Как отметили в аварийно—спасательном центре, для нашего региона нехарактерны даже такие слабые землетрясения.