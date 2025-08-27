Землетрясение произошло на юге России

Подземные толчки ощутили жители самого южного региона страны.

Землетрясение произошло вечером 26 августа в районе Каспийского моря, недалеко от побережья России, сообщили В РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок магнитудой 6,0 зафиксировали в 20.33 по времени UTC (23.33 мск) в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров.

Подземные точки ощущались в большинстве районов республики. Судя по видео, жильцы ряда многоэтажек вышли во дворы, опасались повторных толчков.