Землетрясение произошло недалеко от российско-финляндской границы

В Финляндии вечером 7 ноября произошло незначительное землетрясение.

В финском Котка 7 ноября около 23 часов произошло землетрясение. Согласно данным, опубликованным на карте Института сейсмологии Хельсинкского университета, магнитуда землетрясения составила 1,2. Об этом пишет заблокированное в России финское издание Yle.

Согласно Институту сейсмологии, это небольшое землетрясение, а подобные события не редкость в области Кюменлааксо, которая с юга омывается Финским заливом Балтийского моря. До границы с Россией в Ленобласти около 100 километров.

— Это небольшое землетрясение. В Кюменлааксо такие случаи не редкость, поскольку состав почвы отличается от других регионов, — отмечает руководитель Института сейсмологии Суви Хейнонен.По словам Хейнонен, сразу после землетрясения поступило около 15 сообщений от жителей через онлайн-форму института.

В регионе Кюменлааксо землетрясения случаются довольно часто. Например, в декабре 2022 года в Котка и Пюхтяя было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,8.

