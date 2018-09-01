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Новости. Общество
13:00, 01 Сентября 2018

"Земля буквально пропитана кровью"

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Представители министерства обороны и Российского военно-исторического общества завершили раскопки в районе урочища Сандармох.

Совместная поисковая экспедиция РВИО и 90 отдельного специального поискового батальона Западного военного округа в Медвежьегорском районе Карелии, не успев начаться, привлекла к себе внимание. Против раскопок выступили родственники людей, расстрелянных в урочище Сандармох. Они обратились с открытым письмом к министерству культуры России, правительству Карелии, управлению по охране объектов культурного наследия республики, администрации Медвежьегорского района, Российскому военно-историческому обществу, отделению РВИО по Ленинградской области и руководителю раскопок Олегу Титберия, который руководит экспедицией.

"Карельские леса хранят память о тех сражениях, земля буквально пропитана кровью. Ранее здесь проводились исследовательские работы, но в связи с локальными очаговыми боевыми действиями и большой труднодоступной территорией обследование данного района сильно затруднено. По сути, останки советских солдат здесь целенаправленно не искали. Сейчас по просьбе региональных властей мы проверим гипотезы, выдвинутые историками-краеведами. Если мы найдём павших воинов, то сможем увековечить их память, перезахоронить с воинскими почестями", - сказал руководитель департамента поисковой и реконструкторской работы РВИО Сергей Баринов.

Подробности экспедиции РВИО в Сандармохе- в материале "Столицы на Онего".

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