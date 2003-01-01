Земля достигнет максимального сближения с Солнцем вечером 3 января

Учёные рассказали, как это отразится на климате планеты.

Сегодня, 3 января, в 20:15 Земля пройдёт через перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Расстояние до Солнца в этот момент составит примерно 147,1 млн км. Это на 2,5 млн километров ближе среднего расстояния до Солнца (примерно 149,6 млн км) и на 5 миллионов км ближе, чем самая дальняя точка, называемая афелием (152,1 млн км), которая будет пройдена через полгода — 6 июля, — рассказали там.

В отличие от Меркурия, у которого разница между минимальной и максимальной дистанцией от Солнца составляет около 40%, для Земли этот показатель не превышает 3%. Однако даже такая разница способна повлиять на климат нашей планеты.

— Зимы в Северном полушарии (…) становятся примерно на 2 градуса более тёплыми, чем без этого эффекта. Летние месяцы, когда Солнце удаляется на максимальное расстояние, напротив, получаются холоднее на те же 2 градуса, — пояснили учёные.

Между тем в Южном полушарии климат станет более контрастным — жителей этой части планеты ожидает более жаркое лето и более холодная зима.

