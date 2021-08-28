Земля и небо: сравнили стипендию советского студента с тем, что получают учащиеся вузов сейчас

Автор нашей постоянной рубрики "Как это было" Армас Машин сравнил стипендию советского студента с зарплатой в СССР и стипендией нынешних учащихся вузов.

И вот, что получилось:

- Студенческая стипендия составляла 40, повышенная - 50 рублей. Для сравнения: в начале 1980-х годов средняя зарплата по стране приближалась к 200 рублям, а минимальная, на неквалифицированных работах составляла 70 рублей. Согласно статистике, средняя зарплата в Карелии сейчас порядка 50 000 рублей. По советским меркам стипендия студента-отличника должна составлять 12 500 рублей. Про такие стипендии сейчас слышать не доводилось.

На стипендию в СССР можно было прожить, пусть и скромно. Кому-то деньгами помогали родители, кто-то находил работу и зарабатывал в свое свободное время.

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