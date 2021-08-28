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Земля и небо: сравнили стипендию советского студента с тем, что получают учащиеся вузов сейчас

Новости. Общество
16:00, 29 Августа 2021
фото: Диплом о высшем образовании. Петрозаводский университет, советское время. © Фотоархив Бориса Семенова.

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Автор нашей постоянной рубрики "Как это было" Армас Машин сравнил стипендию советского студента с зарплатой в СССР и стипендией нынешних учащихся вузов.

И вот, что получилось:

- Студенческая стипендия составляла 40, повышенная - 50 рублей. Для сравнения: в начале 1980-х годов средняя зарплата по стране приближалась к 200 рублям, а минимальная, на неквалифицированных работах составляла 70 рублей. Согласно статистике, средняя зарплата в Карелии сейчас порядка 50 000 рублей. По советским меркам стипендия студента-отличника должна составлять 12 500 рублей. Про такие стипендии сейчас слышать не доводилось.

На стипендию в СССР можно было прожить, пусть и скромно. Кому-то деньгами помогали родители, кто-то находил работу и зарабатывал в свое свободное время.

Подробнее читайте в нашей постоянной рубрике "Как это было".

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Комментарии

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бюджет
2021-08-29 18:16:28
У меня была 57, 5 р., а на пятом 63 р. 3 недели живешь легко, плюс мясокомбинат, овощебаза, Мелиоративный......
Kon
2021-08-29 18:06:37
Армас в СССР не хочет. С его интеллектом там не заработаешь.
А тут - пудри мозги.
Успешный
2021-08-29 16:37:29
Очередная фукусятина
тетка
2021-08-29 17:12:11
Успешный, а ты опять переобулся. Не надоело продаваться и облизывать хозяев? Тошнота не мучает?
Успешный
2021-08-29 17:59:15
тетка, чем я хуже рогалевича ? :) Имею конституционное право лизать подошвы.
Гость
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