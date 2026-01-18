Земля подверглась воздействию мощнейшего за десятилетие потока радиационных частиц

В настоящее время Земля находится под воздействием рекордного солнечного протонного события — самого мощного как минимум за последние десять лет. Событие стало абсолютно необъяснимым для ученых.
На Земле регистрируется исключительно сильное протонное событие — самый мощный поток высокоэнергетических частиц от Солнца как минимум с начала 25-го солнечного цикла, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS). Интенсивность потока протонов с энергией выше 10 МэВ за последние часы выросла в четыере раза и достигла 1920 единиц, что почти в 200 раз превышает уровень, при котором объявляется предупреждение об опасности для космической техники и экипажей.
Причина столь высоких энергий протонов не вполне понятна. Подчеркивается, что есть вероятность большей скорости выброса плазмы на Землю, чем предполагается: она может превысить 1100 км/с.
— В целом, на фоне общей низкой активности Солнца, событие абсолютно необъяснимое, выглядящее на данный момент как результат исключительно редкого стечения обстоятельств, — резюмируют учёные.
Что касаемо воздействия данного протонного события: оно не несёт никакого вреда для людей.
В основном воздействие придётся на технику, особенно в космосе и в воздухе:
— Могут быть перебои или помехи в спутниковой связи, GPS-навигации (в машине или телефоне), теле- и радиовещании;
— Авиакомпании иногда меняют маршруты дальних полярных рейсов в такие периоды, чтобы снизить лучевую нагрузку на экипаж;
— Теоретически возможны сбои в работе энергосетей в высоких широтах (крайне редко и маловероятно в наших широтах).
При этом есть и положительный момент: яркие полярные сияния в ближайшие дни смогут увидеть жители не только севера, но и более южных регионов.
