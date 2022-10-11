Земляные работы на 4 дня изменят маршрут одного из троллейбусов Петрозаводска

В субботу изменится маршрут троллейбуса №5, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 19 по 22 ноября в карельской столице изменится маршрут троллейбуса №5.



От остановки «ДСК» электротранспорт будет проезжать по Заводской улице, Первомайскому проспекту, Московской улице, набережной Варкауса и далее привычному пути следования до улицы Лыжной.



Временные неудобства связаны с земляными работами на набережной Варкауса. Движение автомобилей по этой магистрали обеспечат.