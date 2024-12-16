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Землю накрыла магнитная буря

Новости. Природа
14:10, 17 Декабря 2024
фото: © МКС

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Магнитная буря началась на Земле утром 17 декабря.

Слабая магнитная буря класса G1 накрыла Землю утром во вторник, 17 декабря. Она будет непродолжительной, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«В 8 часов 21 минуту по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1», — написал Леус в своем тelegram-канале.

Ранее синоптик сообщал, что причиной магнитной бури станет поток более плотного и быстрого солнечного ветра.

«По данным прогностических центров, магнитная буря будет непродолжительной, а её интенсивность не превысит уровня слабой», — приводит информагентство слова специалиста.

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