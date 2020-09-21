Землю под снесенными ветхими постройками в Карелии отдадут под новое строительство

Земельные участки, где сейчас расположены ветхие здания, в томи числе, частные, после их сноса будут переданы под коммерческую застройку или ИЖС.

Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская, комментируя итоги совещания с представителями органов местного самоуправления, ответственными за инвентаризацию ветхих и аварийных объектов.

"При сносе таких объектов, планируется предоставлять земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, реализацию инвестиционных проектов, придорожный сервис, строительство социальных объектов", - написала Свидская на своей странице Вконтакте. По ее словам, сейчас в электронном реестре Минимущества зарегистрировано 592 ветхих и аварийных объектов на территории общей площадью более 90 гектар. Что будут с частными постройками, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".