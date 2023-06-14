Землю, заваленную мусором в поселке Карелии, оценили в 1,8 миллиона рублей

Прокуратура завершила проверку свалки строительного муссора в поселке Шуя, и подала иск в суд.

Природоохранная прокуратура Карелии установила факт незаконного складирования строительных отходов на землях сельхозназначения в поселке Шуя Прионежского района. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Собственник участка закрыл отходами плодородный слой почвы, причинив ущерб на сумму более 1,8 миллионов рублей.

Прокуратура направила иск в суд, чтобы взыскать с виновного ущерб, а также вынудить его ликвидировать свалку. Кроме того, административное дело было возбуждено в МВД Прионежского района — оно направлено в Минприроды Карелии.

Напомним, ранее региональные СМИ сообщили о том, что неизвестные самосвалами свозят строительный мусор на сельскохозяйственные угодья в Прионежье. Мусором заваливались земли в районе улицы Рыбацкая в поселке Шуе. Природоохранная прокуратура отреагировала на сообщения средств массовой информации о загрязнении ценных земель и взяла на контроль проверку, проводившуюся полицией.