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Новости. Общество
21:05, 12 Апреля 2018

Землю ждёт глобальное извержение вулканов, заявили ученые

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Климатологи и вулконологи из Университета Клермон-Овернь считают, что массовое извержение вулканов или старт активности супервулканов, таких как Йеллоустоун, смогут за 5 минут превратить часть земного шара в территорию, непригодную для жизни.

Эксперты уверены, что таяние ледников и общий рост температуры на планете уже в ближайшие десятилетия спровоцируют начало крупных и массовых извержений всех вулканов, считавшихся ранее неактивными, пишет "Лайф".

По словам учёных, низкая температура и таяние арктических льдов лишь усугубят ситуацию — на протяжении миллионов лет ледяной покров оставался своеобразной "системой защиты" окружающей среды от извержений, но своими стараниями человечество приблизило глобальную катастрофу.

Изменения климата могут повлиять даже на те вулканы, чья активность ранее считалась гипотетической. Например, вулкан Миджер (или Мигер) на территории Британской Колумбии в Канаде, последнее извержение которого могло произойти более двух с половиной тысяч лет назад. При этом первую партию в последнем вулканическом представлении на планете сыграют уже известные источники извержений из Тихоокеанского вулканического огненного кольца, в котором находится 328 действующих вулканов.

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