Зеркало вместо льда увидели рыбаки на севере Карелии

Удивительную картину наблюдали жители Костомукши.
Удивительную картину абсолютно зеркального льда наблюдали жители севера Карелии. Сказочное фото было опубликовано в группе «Беседка в Костомукше товарной».
«На Кимасе у берега лёд девять сантиметров. А так и не скажешь, что это лёд», — написали в паблике.
Ранее жителей Карелии предупредили об опасности.
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