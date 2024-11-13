Зеркало вместо льда увидели рыбаки на севере Карелии

Удивительную картину наблюдали жители Костомукши.

Удивительную картину абсолютно зеркального льда наблюдали жители севера Карелии. Сказочное фото было опубликовано в группе «Беседка в Костомукше товарной».

«На Кимасе у берега лёд девять сантиметров. А так и не скажешь, что это лёд», — написали в паблике.

Ранее жителей Карелии предупредили об опасности.