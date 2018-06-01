Жадная Волочкова провезла в салоне самолета 50 кг цветов

Пассажиры пожаловались на неудобства, но бортпроводники пошли балерине навстречу.

"Цветочным" скандалом завершились гастроли Анастасии Волочковой по Кубани, пишет dayonline.ru. Артиста внезапно решила захватить с собой все цветы от поклонников – в среднем их оказалось около 50 килограммов.

На Кубани Волочкова дала два благотворительных концерта для детей – в Краснодаре и в Кореновске. Во время выступления балерину буквально завалили розами, белыми – ее любимыми. Как пишет "КП", Волочкова получила букет (самый пышный, из 101 розы) в день прилета, еще в аэропорту. И подарил его глава региона.

"Самый большой букет белых роз от губернатора Вениамина Ивановича, это для меня очень дорого. Я с большим уважением отношусь ко всем добрым делам и свершениям этого человека на благо Краснодарского края и его людей. Всем подарившим мне цветы - низкий поклон! Я вас люблю! Эта самая приятная ноша!" - написала Анастасия Волочкова.

В обратную дорогу Волочкова забрала около 30 шикарных букетов. Чтобы провезти ароматный груз, экс-балерина воспользовалась правилами авиакомпаниями. В них сказаны, что параметры ручной клади - это сумка, объем которой не должен превышать 40*25*20 см и букет цветов. В итоге букеты захватили все помощники Волочковой.

"Прекрасные дары Краснодарского края! Мой директор Сергей нервно улыбается с очередной мыслью, как это все богатство занести в самолет. Но нам не впервой. Я ни одного цветочка подаренного никогда не оставляю", - говорила Анастасия перед полетом.

В комментариях отмечают, что им, как обычным пассажирам, пришлось пройти тщательный досмотр. А после перед полетом бортпроводники подвинули все сумки, чтобы освободить место для цветов.

"Она что, особенная? Почему ей такое внимание!", "А запах поди какой навязчивый в салоне стоял! Бедные пассажиры, мало того, что места позанимала, так они еще 2,5 часа до Москву задыхались от запаха цветов – салон-то не проветрить!", - пишут пользователи.

Директор Волочковой заверил, что никакого скандала не было.

- Все пассажиры вошли в положении Анастасии и разрешили занять ей несколько багажных полок. Тем более, что место действительно было. Цветы мы не взвешивали, но их было очень много! И Анастасия была очень рада, что смогла их все привезти в Москву, - рассказал директор балерины Сергей Герасименко.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 23 Май 2018 в 7:29 PDT