Жадность сгубила пользующуюся чужой картой жительницу Карелии

Костомукшанка в течение 1,5 месяцев незаметно опустошала карту пенсионера, пока не решилась снять крупную сумму.

В полицию Костомукши о краже денег со счета заявил 73-летний горожанин. Мужчина рассказал, что хотел обналичить деньги в банкомате, но на счёте их не оказалось. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили подозреваемую — ею оказалась 49-летняя знакомая пенсионера, с которой он распивает спиртное. Женщина пояснила, что в середине февраля установила в телефоне приложение банка. В это время она находилась в квартире пожилого знакомого. Воспользовавшись его рассеянностью, гостья ввела данные банковской карты, а потом и пароль, который пришел ему в смс-сообщении. Так она получила удаленный доступ к его счетам. Сначала она похищала небольшие суммы. Это позволяло женщине скрывать преступление на протяжении полутора месяцев. А когда в конце марта костомукшанка увидела сообщение о крупном поступлении средств, перевела себе сразу 10 000 рублей. Деньги тратила на личные нужды, продукты и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.

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