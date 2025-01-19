«Жаль девушек, которые моют подъезд»: жители Лахденпохьи пожаловались на соседей из-за кошек и фекалии собак

Придомовая территория и подъезды стали очень грязными.

Жители дома Ладожской улицы, 16 пожаловались на котов, собак, антисанитарию в подъездах и на территории. Информацию сообщили в паблике ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!.

Местные жители отметили, что летом в подвалах жили кошки и котята, которых удалось отловить и пристроить добрым людям. Однако сейчас история продолжается — кошек пускают в подвалы и подъезды, кормят, а убирают и моют подъезд девушки.

«Все подъезды загажены, вонь ужаснейшая…но не об этом… очень жаль девушек, которые моют подъезд. Люди, которые сдают квартиры, можно как-то объяснить Вашим снимающим элементарные правила проживания?», — сообщили очевидцы.

Кроме того, жильцы отметили, что во время снегопада необходимо чистить дворы и места под автомобили, а собак выгуливать за территорией дома.

«Также просим показать вашим гостям месторасположение контейнеров для выноса отходов. Напоминаем, что придомовые урны — не для Ваших пищевых помоев! Постоянно одно и тоже, сколько можно, ребята из УК не должны убирать за Вами тухлятину и жижу из урны! Ну, и конечно выгул животных не у дома, ведь не так сложно уйти за дом, территория позволяет, убирать каждую весну за питомцами уже надоело. И последняя просьба: объясните своим гостям, что в туалет можно и нужно ходить дома, а не выбегать из подъезда и около него же делать свои дела!», — написали авторы поста.