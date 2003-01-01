Жалобы на детскую площадку в Петрозаводске дошли до Бастрыкина

Бастрыкин поручил проверить состояние детской площадки на Скандинавском проезде.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку спортивной площадки в Петрозаводске, на которую ранее поступали жалобы местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.



Как рассказали «Столице на Онего» в Следкоме, речь идет о спортивной площадке на Скандинавском проезде.

— В СМИ сообщается о ненадлежащем содержании одной из спортивных площадок в городе Петрозаводске, что привело к травмированию ребенка в августе текущего года. Отмечается, что объект является единственным в районе местом для проведения спортивных игр, однако на протяжении длительного времени находится в аварийном состоянии. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, — подчеркнули в ведомстве.

Речь идет о публикации в городском паблике в ВК, где обеспокоенный родитель сообщил о том, что его дочь случайно врезалась в торчащий железный прут из забора спортивной площадки.

— Моя дочь бегала вокруг спортивной площадки по Скандинавскому проезду и врезалась в железный прут, торчащий на 40 см из забора спортивной площадки. Благо все обошлось и всего лишь отделались царапиной на щеке. Дорогая наша администрация, сколько можно? Вы ждете, когда случится беда? Я даже боюсь подумать что бы было, если на пути прута оказались глаза ребенка. А сколько детей, играющих на площадке в мяч, выбегали за ним на дорогу, потому что там просто сплошные дыры!? Вы готовы потом за это отвечать? Эта площадка - единственное место в нашем районе, где дети могут поиграть в спортивные игры, но она уже в таком убогом состоянии, что просто слов нет, — написал родитель в анонимной публикации в городской группе в вк «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Карелии Андрею Степанову провести процессуальную проверку и доложить о ее ходе и результатах.

—Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — подчеркнули в ведомстве.