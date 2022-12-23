Жалобы на опасные сосульки начали поступать в оперативную службу Петрозаводска

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска начала получать сообщения о свисающих с крыш сосульках.
Одно из таких обращений поступило с улицы Куйбышева. Сосульки образовались на крыше дома № 18 над входом в пункт выдачи заказов «Wildberries».
«Будьте внимательны и осторожны!», — предупредили в ЕДДС.
Ранее администрация Петрозаводска напомнила жилищным организациям о необходимости очищать крыши зданий от снега и льда. За плохое содержание домов предусмотрена административная ответственность.
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