Жалобы на опасные сосульки начали поступать в оперативную службу Петрозаводска

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска начала получать сообщения о свисающих с крыш сосульках.

Одно из таких обращений поступило с улицы Куйбышева. Сосульки образовались на крыше дома № 18 над входом в пункт выдачи заказов «Wildberries».

«Будьте внимательны и осторожны!», — предупредили в ЕДДС.

Ранее администрация Петрозаводска напомнила жилищным организациям о необходимости очищать крыши зданий от снега и льда. За плохое содержание домов предусмотрена административная ответственность.