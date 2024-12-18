«Жалуется на судьбу и вымогает деньги»: петрозаводчан предупредили об опасном незнакомце

Жертвой мошенника стала пенсионерка.

Неизвестный мужчина ходит по квартирам в карельской столице и ищет потенциальных жертв, у которых можно выманить деньги. Об этом сообщили в паблике КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия.

Петрозаводчанка в соцсети написала о том, что жертвой мошенника стала ее бабушка.

«Вчера днем к моей бабушке, которая живет в Cоломенном, приехал мужчина. Он просто зашел в дом, начал поздравлять с Новым годом и под предлогом своей тяжелой судьбы и своих детей начал вымогать деньги. Звонить кому-то из близких запретил, объяснил это тем, что он мужчина и если кто-то узнает, ему будет очень неприятно. У бабушки денег с собой не оказалось, тогда мужчина отвез ее до банкомата, и все деньги, что были на карте, присвоил себе», — рассказала внучка.

Мошеннику удалось выманить у пожилой женщины 25 тысяч рублей. Однако внучка отследила незнакомца по камерам видеонаблюдения. Оказалось, что он приехал на машине, так что явно свое бедственное положение он выдумал.