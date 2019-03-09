Жанна Агузарова изменила имидж

Недавно 56-летняя певица вернулась к публичной жизни.

Жанна Агузарова в последние пару лет вела совершенно затворнический образ жизни. Эпатажная 56-летняя певица давно не появлялась на публике. Соседи рассказывали, что Жанна почти год не выходила из своей квартиры. Продукты ей приносил помощник, оставлявший пакеты с провизией у входной двери. У артистки, несмотря на очевидный спад популярности, сохранилось много поклонников, ожидавших её возвращения. И они дождались, сообщает издание "7 дней".

На днях в Сети появилось видео с изменившейся Жанной. Звезда отечественного рок-н-ролла вернулась в новом имидже: она стала брюнеткой. А еще, как заметили наблюдательные поклонники, Агузарова увеличила губы. Еще она немного поправилась, что только пошло ей на пользу. Словом, фанаты остались довольны тем, как сейчас выглядит их кумир.