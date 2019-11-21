Жанна Агузарова после "пластики" вышла в свет

Жанна Агузарова поразила своим внешним видом на юбилейном концерте "Цветов".

19 ноября в Кремлевском дворце состоялся концерт, посвященный 50-летнему юбилею легендарной группы Стаса Намина "Цветы". Поздравить коллег пришли примадонна отечественной сцены Алла Пугачева и звезда 90-х марсианского происхождения Жанна Агузарова. И если Пугачева явилась на концерт в скромном черном балахоне, с шиньоном на голове, то Агузарова привычно шокировала публику своим внешним видом, пишет "Узнай все".

Впрочем одежда артистки не вызывала нареканий, а вот лицо и прическа обескураживали. Дело в том, что некоторое время назад 57-летняя Жанна сделала пластические операции: увеличила губы и подкорректировала форму скул из-за чего стала практически неузнаваема. Общее впечатление от сценического образа звезды портили небрежная прическа с большими лобными залысинами, а солнцезащитные очки в ярко желтой оправе казалось предназначены для того, чтобы что-то скрыть за своими темными стеклами. Впрочем Жанна всегда старалась выглядеть экстравагантно.

После концерта в сети появилась видеозапись с Жанной Агузаровой, сделанная за кулисами. На кадрах видно, как журналисты пытаются пообщаться со звездой, но та явно не расположена к душевной беседе и выглядит какой-то растерянной. Впрочем, прежде чем скрыться в гримерной, Жанна все же успела повертеться перед камерами, чтобы репортеры успели сделать удачный кадр.

Поклонники артистки, знавшие ее со времен работы в группе "Браво" вполне нормально восприняли ее образ, а вот обычные интернет пользователи были в шоке. "Господи, что они с собой делают. Мне их жаль", "Фрик", "Это ужас!", - писали они.